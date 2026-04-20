Da oggi entra in vigore la seconda fase del progetto Bologna Città 30, con nuove regole e controlli nelle strade della città. Il sindaco ha dichiarato che l’obiettivo principale è ridurre il numero di incidenti stradali attraverso verifiche più frequenti e restrizioni maggiori. La modifica riguarda principalmente le zone centrali, dove sono stati intensificati i controlli sulla velocità e sul rispetto delle norme di sicurezza.

Bologna, 20 aprile 2026 – Come annunciato il mese scorso in occasione dell'approvazione del nuovo "Piano particolareggiato in materia di gestione della velocità sulle strade urbane di Bologna" da parte della Giunta, da oggi lunedì 20 aprile entrano in vigore le 22 ordinanze che reintroducono l'applicazione del limite di 30 kmh, in deroga a quello ordinario, su 258 km di strade della città. Raggruppati in nuove Zone 30 diffuse in tutti i quartieri, le strade e tratti di strada interessati sono gli stessi che il precedente provvedimento aveva trasformato da 50 a 30 kmh, e che hanno trovato conferma nell'istruttoria analitica svolta. Restano inoltre in vigore senza modifiche tutte le Zone 30 già esistenti sulla base di atti passati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco ‘fase 2’ di Bologna Città 30, cosa cambia da oggi. Sindaco Lepore: “Controlli per ridurre incidenti”

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