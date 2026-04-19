Il sindaco di Modena affonda la Città 30 | Una bandierina ideologica

Il sindaco di Modena critica la delibera sulla Città 30 adottata a Bologna, definendola una bandierina ideologica. Le sue dichiarazioni arrivano in risposta alla decisione presa dall’amministrazione bolognese, sollevando polemiche tra le amministrazioni locali. La questione riguarda la limitazione del traffico veicolare in alcune zone della città e le relative implicazioni. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche di mobilità sostenibile.

Fuoco amico sulla via Emilia. Da Modena arrivano parole al vetriolo sulla delibera della Città 30 adottata a Bologna. A dirle, però, non è un avversario politico dell’amministrazione bolognese: è Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, sostenuto alle ultime elezioni dal centrosinistra.Un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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