Sommatino | Rocco Tricoli guida la Confraternita del Santissimo Sacramento fino al 2029

Rocco Tricoli ha preso il ruolo di priore della Confraternita del Santissimo Sacramento a Sommatino, dopo essere stato eletto dal gruppo di fedeli locali. La nomina si è resa necessaria per garantire la continuità delle attività religiose e delle tradizioni nel paese, che si svolgono ogni anno durante le processioni. Tricoli guiderà la confraternita fino al 2029, assumendo così una responsabilità importante per la comunità. La sua elezione è avvenuta durante l’ultima assemblea dei membri, che si è svolta nel salone parrocchiale.

Sommatino si affida a Rocco Tricoli: nuovo priore per la Confraternita del Santissimo Sacramento. Rocco Tricoli è il nuovo priore della Confraternita del Santissimo Sacramento di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. La nomina, avvenuta il 1° febbraio 2026 e ratificata dal vescovo Mario Russotto, segna un passaggio di consegne importante per il sodalizio religioso locale e si estenderà fino al 2029. Tricoli succede ad Angela Russo alla guida di una confraternita fondata nel 2013 che rappresenta un punto di riferimento per la comunità del Vallone.