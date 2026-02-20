Tjeknavorian sul podio della Sinfonica

Emmanuel Tjeknavorian dirige l’Orchestra Sinfonica di Milano in un concerto che unisce musica, danza e cultura. La sua presenza sul podio ha attirato l’attenzione di molti appassionati, desiderosi di ascoltare un repertorio vario e coinvolgente. Il programma include brani ispirati a diverse tradizioni e stili di ballo, creando un viaggio tra passato e presente. L’evento si svolge oggi alle 20 e si ripete domenica alle 16 all’Auditorium. I biglietti stanno andando a ruba.

Evviva la danza. Emmanuel Tjeknavorian sale sul podio dell'Orchestra Sinfonica di Milano con un programma che attraversa identità culturali e artistiche, danze e balletti; appuntamento oggi all'Auditorium alle ore 20 e domenica alle 16. "Questo programma è puro ritmo e colore" spiega Emmanuel Tjeknavorian, direttore musicale dell'Orchestra "Dall'energia viscerale di Aram Khachaturian al virtuosismo orchestrale di Kodály, dalla Spagna incandescente di Manuel de Falla all'Uccello di fuoco di Stravinskij: musica che danza, brucia e trasforma. È una celebrazione della brillantezza orchestrale e della vitalità primordiale".