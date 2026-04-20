Simulazione in diretta di una truffa carabinieri in aiuto dei cittadini

I carabinieri di Lecce hanno organizzato una simulazione in diretta di una truffa per sensibilizzare i cittadini sui rischi delle frodi online e telefoniche. L’iniziativa mira a mostrare come riconoscere i segnali di un tentativo di inganno e a promuovere comportamenti di prudenza. Durante l’evento, le forze dell’ordine hanno spiegato le modalità più comuni di raggiro e offerto consigli pratici per prevenire eventuali truffe.

LECCE – L’Arma dei carabinieri al fianco dei cittadini per riconoscere le truffe prima che possano “colpire” e quindi per evitare spiacevoli sorprese e che gli atti fraudolenti possano andare a segno. Si è svolto questa mattina, presso lo Spazio Enel di via Potenza a Lecce, un nuovo workshop.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: "Aiuto, ha una pistola", paura a scuola e intervento dei carabinieri Truffa ai Carabinieri: clonato il numero per colpire i cittadiniI truffatori hanno preso di mira la sicurezza digitale della Marca e del Friuli, riuscendo a falsificare l’identità telefonica delle forze... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Uccisa per 3milioni di euro, in aula il compagno indagato - 10/04/2026 - Video; On the Road, debutto a Como con la Polizia Locale: candidature aperte per giovani over 16; ? IN DIRETTA : Inter Vs Atalanta | Serie A 29ª Giornata | Simulazione Completa Della Partita In PES [0e26ad]; Licenziamento per simulazione di malattia: illegittimo senza valutazione medico-legale. Gemini ora genera simulazioni interattive direttamente dalla chatGoogle sta spingendo Gemini oltre i confini del classico chatbot. La nuova funzionalità che consente di generare simulazioni interattive direttamente all’interno della conversazione non è un aggiornam ... ilsoftware.it NIS2 e incidenti OT: perché la simulazione diventa strategicaNIS2, AI e simulazione dinamica di incidenti OT: come rafforzare resilienza, governance e continuità operativa nelle infrastrutture critiche. agendadigitale.eu Lezioni appositamente studiate per loro e lavoro pratico, con simulazione di incidenti, rilievi e verbali facebook Simulazione perfetta della Sala Stampa al primo giorno di conferenza #CTCF #Sanremo2027 x.com