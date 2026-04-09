Negli ultimi giorni sono stati segnalati casi di truffa che coinvolgono i numeri di telefono dei Carabinieri. I malviventi hanno clonato le linee ufficiali, fingendo di essere le forze dell'ordine, con l’obiettivo di ingannare i cittadini e ottenere informazioni o denaro. La frode si è diffusa sia nella regione che nel Friuli, mettendo in allerta le autorità e gli utenti sulla presenza di questa nuova forma di raggiro.

I truffatori hanno preso di mira la sicurezza digitale della Marca e del Friuli, riuscendo a falsificare l’identità telefonica delle forze dell’ordine per colpire i cittadini. Un episodio particolarmente allarmante ha coinvolto il numero della stazione dei carabinieri di Cordignano, utilizzato dai malviventi per orchestrare tentativi di raggiri attraverso una manipolazione tecnologica avanzata. Il meccanismo dietro il falso contatto istituzionale. L’aggressione avviene tramite una tecnica nota come caller ID spoofing, un metodo che permette di alterare il numero visualizzato sul display del ricevente. In questo modo, chi riceve la chiamata ha l’impressione di parlare con un ente ufficiale, quando in realtà si tratta di criminali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa ai Carabinieri: clonato il numero per colpire i cittadini

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Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

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Truffa delle tre campanelle nel rione Trevi: croupier e finti scommettitori a caccia di turisti ift.tt/1IPGYZE x.com

Teramano 50enne vittima della truffa online: ha risposto al messaggio pensando fosse della sua banca #cronaca #abruzzo - facebook.com facebook