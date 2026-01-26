Aiuto ha una pistola paura a scuola e intervento dei carabinieri

Nella mattinata del 26 gennaio 2026, all’IPSIA Attilio Odero di Sestri Ponente, si sono verificati momenti di tensione a causa di un episodio che ha coinvolto uno studente di 16 anni, che ha minacciato con una pistola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Sestri Ponente e Sampierdarena, che hanno gestito la situazione e denunciato l’individuo. La scuola ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di studenti

Momenti di paura stamattina, 26 gennaio 2026, all'Ipsia 'Attilio Odero'. Nell'istituto scolastico sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sestri Ponente e Sampierdarena, che hanno denunciato uno studente di 16 anni. Riavvolgendo il nastro, i militari sono stati chiamati dal dirigente scolastico dopo che alcuni ragazzi avevano segnalato uno studente con un'arma. I carabinieri, dopo i controlli, hanno effettivamente trovato il giovane con una pistola scacciacani a salve, sprovvista però del previsto tappo rosso. Il 16enne, al termine degli atti di rito, è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi e affidato alla madre, come disposto dalla procura per i minorenni di Genova.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nella giornata di sabato, a Piedimonte San Germano, una donna è stata arrestata per aver rapinato una negoziante, colpendola con pugni e schiaffi.

