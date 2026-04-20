Simona Barba Radici in Comune sul Parco Nord | Il ‘restauro forestale’ abbatte la natura

A Pescara si discute nuovamente del Parco Nord con l'inizio dei lavori di restauro forestale, ma il primo intervento ha comportato l’abbattimento di un grande pioppo di oltre cento anni vicino al muro delle Naiadi. La decisione ha suscitato reazioni tra chi critica l’operazione, definendola un danno alla natura del parco. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle aree verdi locali.

“Pescara torna a parlare del Parco Nord con l'avvio dei lavori, ma il primo atto di questo ‘restauro forestale’ è stato l'abbattimento di un maestoso pioppo centenario al confine con il muro delle Naiadi”. È la denuncia di Simona Barba, presidente dell’associazione Radici in Comune ed ex.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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