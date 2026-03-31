Pd Napoli accelerata di Dinacci per la segreteria provinciale Tra i nomi la figlia di Cuomo assessore regionale
Il segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli, Francesco Dinacci, ha annunciato oggi la composizione della sua squadra per la segreteria provinciale. Tra i nomi presenti nella lista figura anche la figlia di un assessore regionale. La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa nel capoluogo campano.
Oggi il segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli Francesco Dinacci presenta la sua squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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