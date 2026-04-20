Sima da carbone rischi sanitari ambientali ed economici per la collettività

La discussione sulla possibile riaccensione temporanea delle centrali a carbone coinvolge diversi aspetti, tra cui rischi per la salute pubblica, impatti ambientali e conseguenze economiche per la comunità. Le autorità stanno considerando non solo il prezzo dell’energia, ma anche le implicazioni a lungo termine di questa decisione. La questione rimane aperta senza che siano stati ancora definiti dettagli specifici o decisioni ufficiali.

La possibile riattivazione, anche temporanea, delle centrali a carbone non può essere valutata soltanto in termini di costo immediato dell'energia. La letteratura scientifica mostra con chiarezza che il carbone scarica una quota rilevante dei propri costi sulla collettività, sotto forma di malattie, morti premature, ricoveri, perdita di produttività, danno ambientale e pressione sui sistemi sanitari. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima). "La riattivazione, anche temporanea, della produzione elettrica da carbone comporterebbe un aggravio documentato dei rischi ambientali e sanitari legati all'emissione di particolato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sima, da carbone rischi sanitari, ambientali ed economici per la collettività Notizie correlate Da Carbone e Chieti Scalo Noi il piano per il ritorno immediato dei servizi sanitari di base“Il problema principale fino ad oggi - è stato evidenziato - non è stato tecnico o economico: è mancata la volontà politica. Leggi anche: Bastoni guarda al Barcellona: esclusi i motivi economici e ambientali. Ecco cosa lo spinge davvero