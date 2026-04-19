Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è al centro di voci di mercato riguardanti un possibile trasferimento al Barcellona. Secondo fonti vicine al giocatore, le ragioni della sua scelta non sono legate a motivi economici o ambientali, né ai fischi ricevuti durante la sua permanenza in Italia. Le indiscrezioni indicano che la decisione dipende da altri fattori, mentre il calciomercato internazionale si concentra sul suo futuro.

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© Calcionews24.com - Bastoni guarda al Barcellona: esclusi i motivi economici e ambientali. Ecco cosa lo spinge davvero

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