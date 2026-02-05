In Inghilterra, uno studio rivela che gli eterosessuali vivono più a lungo rispetto alle persone della comunità LGBT. La ricerca ha sorpreso molti, mostrando differenze significative nell’aspettativa di vita tra i due gruppi. I ricercatori hanno analizzato vari fattori e confermato che, indipendentemente dall’orientamento, tutti devono prendersi cura della propria salute.

In Inghilterra hanno scoperto che gli eterosessuali hanno un’aspettativa di vita superiore a quella di chi appartiene alla comunità Lgbt. L’istituto nazionale di statistica ha infatti diramato i risultati della prima indagine mai condotta in materia: i ventenni che si identificano come Lgbt possono aspettarsi in media altri 59,4 anni su questa terra, contro i 60,6 degli etero. Da qualche parte ci sarà sicuramente qualcuno che starà ghignando e dicendo che evidentemente quella cosa lì allunga la vita, oppure qualche baldanzoso darwinista che starà sdottorando su come la prospettiva di riprodursi renda più fit e quindi più longevi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Qualunque sia il vostro orientamento sessuale, datevi da fare

