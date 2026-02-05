Qualunque sia il vostro orientamento sessuale datevi da fare
In Inghilterra, uno studio rivela che gli eterosessuali vivono più a lungo rispetto alle persone della comunità LGBT. La ricerca ha sorpreso molti, mostrando differenze significative nell’aspettativa di vita tra i due gruppi. I ricercatori hanno analizzato vari fattori e confermato che, indipendentemente dall’orientamento, tutti devono prendersi cura della propria salute.
In Inghilterra hanno scoperto che gli eterosessuali hanno un’aspettativa di vita superiore a quella di chi appartiene alla comunità Lgbt. L’istituto nazionale di statistica ha infatti diramato i risultati della prima indagine mai condotta in materia: i ventenni che si identificano come Lgbt possono aspettarsi in media altri 59,4 anni su questa terra, contro i 60,6 degli etero. Da qualche parte ci sarà sicuramente qualcuno che starà ghignando e dicendo che evidentemente quella cosa lì allunga la vita, oppure qualche baldanzoso darwinista che starà sdottorando su come la prospettiva di riprodursi renda più fit e quindi più longevi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Inghilterra Lgbt
Tre sneakers alte, ideali qualunque sia il tuo stile.
SONO LESBICA SONO GAY SONO BI CAPIRE il tuo ORIENTAMENTO SESSUALE
Ultime notizie su Inghilterra Lgbt
Argomenti discussi: Due cuori in cucina; Scopri cosa c'è di nuovo nel settore dei trasporti nel 2026; Lancia il tuo progetto con Hostinger: costa meno di 3€ e hai tutto incluso; Scampia, Geolier donerà un campetto al quartiere: Ragazzi, andate a scuola.
Qualunque sia il vostro orientamento sessuale, datevi da fareSecondo un'indagine pubblicata in Inghilterra, i ventenni eterosessuali hanno un’aspettativa di vita di 60,6 anni, contro i 59,4 di chi appartiene alla comunità Lgbt. La differenza è minima, ma la con ... ilfoglio.it
Metà amore, metà gusto. Non è una ricetta qualunque, ma la ricetta perfetta per il vostro San Valentino. La notte degli innamorati è alle porte… Regalatevi una cena romantica, lasciatevi avvolgere dai sapori autentici della nostra cucina e dall’incanto di Masse facebook
Immaginate di poter svolgere i vostri esperimenti preferiti nello spazio! Le radici delle piante crescerebbero in direzioni strane, cercando di capire quale sia il “basso” Oppure il vostro esperimento spaziale è qualcosa di nuovo e rivoluzionario ! Qualunque co x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.