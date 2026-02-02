Devastazione di Capodanno a Orbassano | è stato un gruppo composto da 12 ragazzi alcuni sono stati già identificati e indagati

La polizia locale di Orbassano ha chiuso la prima fase delle indagini sugli atti vandalici di Capodanno. Un gruppo di 12 ragazzi è stato coinvolto, e alcuni sono già stati identificati e indagati. La notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, il centro cittadino ha subito danni e distruzioni, e ora gli investigatori stanno facendo passi avanti per capire chi c’è dietro.

A fine gennaio 2026 la polizia locale di Orbassano ha concluso la prima fase dell'indagine relativa agli atti vandalici avvenuti nel centro cittadino la notte di Capodanno. "Sulla base degli elementi raccolti - spiegano dal Comune - si è provveduto a inoltrare notizia di reato alla procura della Repubblica ipotizzando i reati di danneggiamento, getto pericoloso di cose, associazione a delinquere, fabbricazione illegale di ordigni esplosivi, detenzione e spargimento di materie esplodenti. Dalle immagini vagliate è emerso che un gruppo di almeno 12 soggetti di giovane età si è reso responsabile dei reati sopra elencati.

