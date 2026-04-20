La Juventus si avvicina alla qualificazione in Champions League con tre punti chiave. La squadra ha ottenuto risultati importanti nelle ultime partite e si trova in una posizione favorevole per conquistare il passaggio alla fase successiva. La prossima sfida sarà decisiva, ma finora la formazione ha mantenuto un buon rendimento e si trova a un passo dall’obiettivo. La qualificazione sembra ormai vicina, con la possibilità di mettere in cassaforte il risultato.

Tre punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions. La Juventus fa quel che deve, batte 2-0 il Bologna allo Stadium e aumenta il proprio vantaggio sulla coppia quinta in classifica formata da Como e Roma: cinque punti di margine, con altrettante partite da giocare, paiono una buona scorta per aumentare l'ottimismo anche perché, dopo lo scontro diretto di domenica prossima a San Siro contro il Milan, il calendario proporrà Verona, Lecce, Fiorentina e Torino. Tradotto: la Signora adesso è davvero padrona del proprio destino e, avendo lasciato per strada tremori e paure assortite, diventa difficile immaginarne un crollo verticale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Signora, la Champions adesso è quasi in cassaforte

Súper fuerte, el primer día le rompe la puerta al heredero… 10 años después, él vuelve como perrito

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Signora, la Champions adesso è quasi in cassaforte; La Juve batte l’Atalanta e ora Spalletti tifa Inter per il quarto posto: decide un gol di Boga; Juventus-Bologna 2-0, balzo Champions per la vecchia signora; Silvio Baldini guiderà la nazionale maggiore nelle amichevoli di giugno. Lautaro si ferma ancora. Atalanta-Juventus un bivio per la Champions.

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