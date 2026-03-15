Nella notte, Boga ha regalato alla Juventus una vittoria importante in Champions League. La partita si è giocata a Udine, dove la squadra locale ha messo in difficoltà gli avversari. Luciano Spalletti, allenatore dell’Udinese, conosce bene la squadra e la sua capacità di creare situazioni complicate per gli avversari. La partita si è conclusa con la Juventus che torna a sorridere nel torneo continentale.

La parola giusta era trappolone. Udine e la sua squadra sono da sempre una mina vagante, Luciano Spalletti ha contribuito a crearne la storia e lo sapeva benissimo. Per questo uscire dallo stadio friulano con tre punti ha un peso che va ben oltre la momentanea ripresa della Bastiglia, nel senso di quarto posto per una notte che varrebbe la Champions, ma oggi una tra Como e Roma potrebbe restituire il sorpasso. Comunque la vittoria di ieri, brutta e sporca, è di quelle che nell’arco di una stagione hanno un peso superiore alle apparenze, in questo caso forse anche su quella prossima visto che in queste settimane si sta decidendo il futuro del tecnico e del club, con un matrimonio che sembra sempre più solido. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una notte da Signora. Boga riporta la Juventus nel paradiso Champions

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