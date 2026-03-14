Napoli-Lecce 2-1 Politano la ribalta | Champions in cassaforte

Il Napoli ha battuto il Lecce 2-1, con Politano che ha segnato e fornito un assist, contribuendo alla rimonta. Hojlund ha segnato il primo gol, mentre Politano ha pareggiato e poi segnato il gol decisivo. La partita si è conclusa con i tre punti per il Napoli, consolidando la sua posizione in classifica.

Il Napoli riesce a trovare i 3 punti in rimonta contro il Lecce, grazie alle reti di Hojlund e Politano, autore anche di un assist. Un successo importantissimo per gli azzurri, nel weekend di Como-Roma, che potrebbe lanciare definitivamente la squadra di Conte verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ridotta anche la distanza dall’Inter capolista, ora a 9 punti di distacco. Napoli-Lecce, super Politano: rimonta completa al Maradona. Un Napoli pessimo nel primo tempo, che si fa dominare da un Lecce carico e incisivo. La squadra di Di Francesco trova il vantaggio con Siebert dopo appena 2 minuti, dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gallo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Lecce 2-1, Politano la ribalta: Champions in cassaforte Articoli correlati Leggi anche: Napoli senza pace, quasi una squadra out: Politano e Rrahmani saltano la Champions Napoli, Politano sfida la sorte: «Senza infortuni avremmo più punti, ma la Champions è nostra»L'esterno azzurro su De Bruyne e Alisson Santos: «Siamo forti, ora testa al Verona per sbloccare la corsa europea». Una selezione di notizie su Napoli Lecce 2 1 Politano la ribalta... Temi più discussi: Pronostico Napoli-Lecce quote analisi 29 giornata Serie A; Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Napoli-Lecce pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto. Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano regalano i tre punti a ConteIl Napoli, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà di organico, è rimasto in alta classifica, grazie anche al successo conquistato nell'ultimo turno contro il Torino. ilmattino.it DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Lecce 2-1: live report e dettagliNAPOLI - Napoli-Lecce (2-1), 29° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. napolimagazine.com Il Napoli ribalta il Lecce. Al primo commento il link con la diretta - facebook.com facebook #SerieA – Goal Alert: Napoli *2-1 Lecce *(Politano 67') #SSFootball x.com