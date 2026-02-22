Fumo passivo? È pericoloso anche quello delle sigarette elettroniche

Uno studio condotto dall'Università della California dimostra che il fumo passivo delle sigarette elettroniche danneggia i polmoni, generando radicali liberi. La ricerca mostra come anche l'inalazione di vapori di altri possa causare alterazioni cellulari e infiammazioni nelle vie respiratorie. La scoperta si basa su analisi di campioni di tessuto polmonare esposti a vapori di e-cig. I risultati indicano che il rischio si estende oltre i fumatori attivi.

Respirare il vapore "passivo" delle sigarette elettroniche potrebbe danneggiare i polmoni, proprio come il fumo da sigaretta. L'avvertimento arriva da un nuovo studio dell'Università della California, che ha analizzato cosa succede quando l'aerosol delle e-cigarette "invecchia" reagendo con l'ozono presente negli ambienti chiusi. I ricercatori hanno scoperto che questo processo trasforma il vapore in un cocktail di particelle metalliche ultrasottili e composti altamente reattivi, che generano radicali liberi dannosi una volta a contatto con i polmoni. Già studi precedenti hanno dimostrato che i vapori delle e-cigarette non sono innocui, ma contengono composti organici volatili che reagiscono con l'ozono creando nuove sostanze come i perossidi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Aumenti su fumo e sigarette elettroniche: quanto costeranno fino al 2028L’aumento dei costi su fumo e sigarette elettroniche è una delle novità introdotte dalla legge di Bilancio, con effetto immediato.

Dodicimila integratori e 500 sigarette elettroniche, il sequestro delle DoganeLe autorità hanno sequestrato oltre dodicimila integratori alimentari privi di certificazione e 500 sigarette elettroniche di contrabbando acquistate online.

L’OMS lancia l’allarme sulle sigarette elettroniche, sono un problema per i più giovani

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Non fumatori, ma comunque a rischio: ecco il nuovo volto del tumore al polmone; Scarmagno. Fumano sullo scuolabus per Strambino, sindaco informato dai genitori; Le 14 raccomandazioni dell’OMS per prevenire il cancro: cos’è il Codice Europeo; Perché i Non Fumatori Sviluppano Tumore al Polmone.

Fumo di sigaretta: cosa contiene e perché è così pericolosoLa pericolosità del fumo di sigaretta deriva dalla sinergia tra queste sostanze. La nicotina favorisce l’inalazione profonda, permettendo a cancerogeni e tossine di raggiungere i tessuti. Il monossido ... microbiologiaitalia.it

Svapare fa male più di fumare? cosa dice la scienzaScopri se svapare fa male più di fumare. Analizziamo rischi e benefici delle sigarette elettroniche per la salute. microbiologiaitalia.it

In UK non si potrà svapare un auto se ci sono bambini e nemmeno al parco giochi e davanti alle scuole. Perché Per proteggerli dal fumo passivo. Ma davvero c’è ancora qualcuno che pensa che non facciano male alla salute Insegniamo, anche in Italia, ai - facebook.com facebook