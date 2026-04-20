Al di fuori dei campi di calcio, alcuni calciatori sono coinvolti in relazioni con escort, spesso alimentate da bonifici e pagamenti regolari. La loro vita privata, che si svolge lontano dagli sguardi pubblici, si intreccia con rapporti di questo tipo, sollevando domande sulle loro emozioni e desideri. Mentre il mondo sportivo si concentra sui risultati e le performance, resta difficile conoscere cosa pensano e cosa cercano veramente nella vita privata.

Oltre il pallone cosa diavolo fanno, cosa pensano, cosa sognano? E soprattutto cosa amano? Vedono un film, leggono un libro, conoscono il mondo che non sia uno stadio? La vicenda dei calciatori che rimorchiano – diciamo così – le escort, nel senso che fanno l’amore pagano il corpo femminile, nel bisogno indistinto di acquistare ogni necessità e piacere, segna il livello narcotizzato di questi ragazzi. C’è chi li porta a cena, chi li porta alla concessionaria per l’auto, chi li fa vestire, chi li fa dormire, chi li fa parlare, chi gli dice cosa dire e magari quando tacere. Questo plotone di umani un po’ interdetti, corpi destinati solo a sviluppi atletici, fa parecchio pensare e anche soffrire.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siete ricchi ma siete tristi: i calciatori e le escort, l’amore dietro bonifico

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