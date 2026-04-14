Fabregas vede Chivu e la panchina protestare e gli urla contro | Siete l'Inter siete un livello alto

Durante la partita, Cesc Fabregas ha protestato duramente contro la panchina dell'Inter e contro Chivu, urlando loro di essere un livello alto, dopo aver assistito alle proteste dei compagni per un fallo non fischiato su Carlos Augusto. L'episodio si è verificato mentre i giocatori nerazzurri manifestavano insoddisfazione per una decisione arbitrale, portando l'ex centrocampista a intervenire in modo deciso.

Cesc Fabregas esplode contro la panchina dell'Inter e Chivu quando vede tutti i nerazzurri protestare per un fallo non fischiato a Carlos Augusto. Il tecnico spagnolo si rivolge a tutti: "Siete l'Inter, siete di un alto livello voi".🔗 Leggi su Fanpage.it Djokovic furioso a Indian Wells, urla al team in due lingue: “Siete tutti incredibili”Novak Djokovic ha battuto Kovacevic nella partita valida per i sedicesimi di Indian Wells, lamentandosi a più riprese con il suo angolo. Fabregas punge l’Inter, frecciata a Chivu in TV: “Chiedete a lui perché hanno giocato così”Il tecnico del Como piazza due stoccate in punta di fioretto: prima parla del calendario (noi giochiamo sabato e loro domenica) poi replica secco...