Sicurezza stradale | Potente testimonianza per il ' Progetto zero' ad Acquaviva'

Ad Acquaviva delle Fonti si è tenuto un evento dedicato alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi legati alla guida e alla superficialità durante le uscite notturne del fine settimana. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone, che hanno condiviso un messaggio comune contro gli incidenti e le perdite di vite umane causate da comportamenti irresponsabili. L’iniziativa si inserisce nel progetto regionale chiamato