Sicurezza stradale | Potente testimonianza per il ' Progetto zero' ad Acquaviva'
Ad Acquaviva delle Fonti si è tenuto un evento dedicato alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi legati alla guida e alla superficialità durante le uscite notturne del fine settimana. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone, che hanno condiviso un messaggio comune contro gli incidenti e le perdite di vite umane causate da comportamenti irresponsabili. L’iniziativa si inserisce nel progetto regionale chiamato
ACQUAVIVA DELLE FONTI – Un momento di riflessione profonda per dire no alle stragi del sabato sera e promuovere la cultura della responsabilità. Martedì 28 aprile, alle ore 18:00, i locali dell’Autoscuola Guidare in via Roma 139 ospiteranno il “Progetto Zero”, un’iniziativa dedicata alla.🔗 Leggi su Baritoday.it
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