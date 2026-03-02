Sanremo 2026 tre premi ad Anas per mobilità sostenibile e sicurezza stradale

A Sanremo 2026, l’azienda ha ricevuto tre premi per il suo lavoro nel campo della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale. La cerimonia si è svolta durante l’evento, riconoscendo gli sforzi dell’azienda nel ridurre gli incidenti e promuovere un trasporto più ecologico. I riconoscimenti sono stati assegnati in base ai progetti e alle iniziative messe in campo dall’azienda.

Per l'impegno dell'azienda nello sviluppo di una mobilità sostenibile che possa diminuire il numero di incidenti stradali. Sono queste le motivazioni per cui sono stati attribuiti ad Anas (Gruppo FS) i premi Casa Sanremo: Cultura della Mobilità, Sanremo Exclusive e Grand Prix Sanremo 2026. A ritirare i riconoscimenti è stato l'Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme. "La nostra presenza a Sanremo è un'occasione preziosa per parlare al grande pubblico di un'emergenza ormai quotidiana – sottolinea l'Ad di Anas-. Gli incidenti stradali sono oggi la prima causa di morte tra i giovani. Anas è impegnata e determinata a contrastarli. Stiamo facendo di tutto per invertire la rotta: investiamo non solo nelle grandi opere, come il Giubileo e le Olimpiadi, ma anche in una manutenzione capillare e tecnologica su tutta la rete nazionale.