Kimi Antonelli si dice pronto a conquistare le prime gare, dopo aver imparato anche a fare le lavatrici. Il giovane pilota della Mercedes punta a vincere, anche con le nuove regole che sono state introdotte di recente. La sua priorità resta sempre quella di essere il più forte ogni volta che si mette alla guida.

Ha uno zaino in spalla, ma non è più quello della scuola. Il diciannovenne bolognese Andrea Kimi Antonelli si prepara ad affrontare la sua seconda stagione di Formula 1 con la consapevolezza di chi, dentro a quello zaino, ha messo maturità, coraggio, soddisfazioni e qualche sofferenza necessaria. Si sente più grande, a suo agio dentro a un top team - Mercedes - in cui ha imparato a dire la sua, e dentro a una macchina - la nuova W17 - che segna l’inizio di un’era. Kimi, com’è questa nuova generazione di vetture? "In termini di guida le sensazioni con le nuove vetture sono cambiate parecchio. La potenza è impressionante perché l’aumento della parte elettrica ha reso l’accelerazione più brusca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli: "Ho imparato a fare le lavatrici, ora voglio vincere le prime gare. E con le nuove regole..."

