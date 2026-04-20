Sicurezza il governo corre

Dopo il ferimento di un funzionario di polizia durante un corteo anarchico a Roma, il governo ha espresso solidarietà. La crisi si è diffusa tra ministri e membri della maggioranza, coinvolgendo diverse voci politiche. La vicenda si inserisce nel quadro delle tensioni legate alle manifestazioni di protesta e alla sicurezza pubblica, con le autorità che cercano di rispondere all’episodio e di mantenere l’ordine.

Parte da Giorgia Meloni e attraversa ministri e maggioranza, la gara di solidarietà dopo il ferimento del funzionario di polizia Francesco Romano durante il corteo anarchico a Roma in solidarietà ad Alfredo Cospito. Un moto che fa il paio con l’accelerata impressa dall’esecutivo al Dl Sicurezza, il cui iter prende avvio oggi in Commissione alla Camera per arrivare a conclusione prima del 25 aprile. Un’accelerata che per molti è strettamente correlata proprio ai fatti di cronaca degli ultimi giorni, dalla morte di un ragazzo accoltellato a Pavia al ferimento, appunto, del vice dirigente della Digos romana surante il corteo degli anarchici....🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicurezza, il governo corre Expert warns US-Israel Iran conflict risks endless war Notizie correlate Post Askatasuna, il governo corre ai ripari. Stretta sulla sicurezza: rispunta il fermo preventivoRoma, 2 febbraio 2026 – La parola d’ordine non è solo accelerare, ma anche approfondire e, forse, rinforzare. Forze dell’ordine, più pensionamenti e organici ancora sottodimensionati. Il governo corre ai ripartiLa sicurezza è al centro dei discorsi della maggioranza, ma i numeri sui dipendenti delle forze di polizia sono impietosi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sicurezza, il governo corre; Senato approva il Decreto Sicurezza, ora la destra corre per non farlo scadere: sarà scontro alla Camera; Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia – Tutto corre. La sicurezza resta ferma? - ANCE; Il terzo decreto sicurezza riscrive il codice penale. E il Parlamento ringrazia. Sicurezza, il governo correParte da Giorgia Meloni e attraversa ministri e maggioranza, la gara di solidarietà dopo il ferimento del funzionario di polizia Francesco Romano durante il corteo anarchico a Roma in solidarietà ad A ... quotidiano.net Senato approva il Decreto Sicurezza, ora la destra corre per non farlo scadere: sarà scontro alla CameraIl Senato ha approvato il decreto Sicurezza con 96 voti a favore e 46 contrari. All’interno ci sono norme come il fermo preventivo, lo scudo penale, il divieto di detenzione di coltelli Ora il tempo s ... fanpage.it Modello Gaza in Libano, Israele si prende la fascia “di sicurezza” x.com Classe, sicurezza e un pizzico di mistero… partita vinta. ️ Michela Mucciante - facebook.com facebook