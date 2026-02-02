Post Askatasuna il governo corre ai ripari Stretta sulla sicurezza | rispunta il fermo preventivo

Il governo italiano ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza. Dopo l’ultimo episodio, si torna a parlare di fermo preventivo e di controlli più severi. Si tratta di risposte concrete, mirate a prevenire nuovi rischi e a garantire più sicurezza nelle strade. Le autorità sono in allerta e stanno lavorando per mettere in atto le nuove norme in tempi rapidi.

Roma, 2 febbraio 2026 – La parola d’ordine non è solo accelerare, ma anche approfondire e, forse, rinforzare. Rinforzare ulteriormente il pacchetto sicurezza che già un paio di settimane fa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha trasmesso al governo: le misure sono state allo studio di Palazzo Chigi, nonché al centro di una serie di interlocuzioni con il Quirinale, su alcuni specifici punti, anche perché si dovranno inserire le misure che hanno le caratteristiche di “necessità e urgenza” nel decreto, mentre le altre seguiranno la via più lunga del ddl. Si sa che il Colle non ammette ‘pasticci’ su questo fronte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

