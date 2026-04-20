Sicurezza e pensioni | il tavolo decisivo per le forze dell’ordine

Il Sap Brindisi ha convocato un incontro tra i rappresentanti sindacali e le autorità istituzionali per discutere delle questioni legate alle pensioni e alle cause di servizio delle forze dell’ordine. L’obiettivo dell’incontro è affrontare le problematiche riguardanti le tutele previdenziali e le condizioni di lavoro degli agenti. La riunione si è concentrata sugli aspetti normativi e sui possibili interventi per migliorare la situazione attuale.

Il Sap Brindisi ha riunito i vertici sindacali e le autorità istituzionali per affrontare il delicato nodo delle tutele previdenziali e delle cause di servizio che interessano le forze dell’ordine. L’incontro, svoltosi a Brindisi, ha messo al centro il dibattito sulle pensioni e sulla protezione delle vittime del dovere, coinvolgendo figure di rilievo nazionale e locale in un confronto diretto sul futuro normativo del comparto. Le nuove direttive legislative e il dialogo tra istituzioni e sindacati. Durante la sessione di approfondimento, il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, è intervenuto da remoto illustrando le evoluzioni del nuovo decreto legge denominato Sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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