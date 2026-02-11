Siulp | Alloggi per le forze dell’ordine apriamo un tavolo di confronto

Il Siulp annuncia di voler aprire un tavolo di confronto sulle condizioni di alloggio per le forze dell’ordine. Dopo aver ottenuto il via libera all’iniziativa, i rappresentanti chiedono ora un cambiamento di passo e una strategia più ampia, che coinvolga tutte le parti interessate. La proposta mira a migliorare le condizioni abitative dei poliziotti e a trovare soluzioni più efficaci.

Disco verde all’iniziativa, ma anche richiesta di un cambio di passo attraverso una visione complessiva e l’apertura di un tavolo di confronto. Dopo la delibera della Giunta che ha dato mandato ad Area Blu di individuare alloggi sfitti da destinare alla Guardia di Finanza, sul tema interviene il Siulp, sindacato italiano unitario lavoratori polizia. "Accogliamo con favore l’attenzione mostrata dalle istituzioni locali e dalla società Area Blu riguardo alla ricerca di soluzioni alloggiative per il personale della Guardia di Finanza", sottolinea il sindacato, definendo l’operazione, che in passato aveva garantito un nuovo alloggio nel quartiere Pedagna anche per gli agenti del commissariato di via Mazzini, "un passo importante che riconosce una necessità oggettiva: garantire dignità abitativa a chi ogni giorno è chiamato a tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

La provincia di Perugia sta affrontando una significativa carenza di personale nelle forze dell’ordine, come segnalato dal sindacato Siulp.

Questa mattina, in consiglio comunale, si è parlato di situazioni di emergenza in città.

