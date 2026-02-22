Alloggi e forze dell’ordine | Un tavolo di confronto

Il Comune ha avviato incontri con le forze dell’ordine per affrontare il problema degli alloggi vuoti. La Polizia, seguita dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri, hanno collaborato per individuare soluzioni pratiche e gestire meglio la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più interessate. La richiesta di intervento nasce dalla crescente richiesta di spazi abitativi e dal bisogno di garantire sicurezza nelle aree più colpite. Le discussioni continuano per trovare nuove strategie.

Prima la Polizia, poi la Guardia di Finanza e da ultimi i carabinieri. Anche le forze dell’ordine, nelle ultime settimane, si sono attivate con il Comune per affrontare il disagio abitativo e la ricerca di nuovi alloggi. Il Sap, a metà gennaio, aveva lanciato un grido d’allarme in merito al tema casa, ponendo l’attenzione sulla gestione degli alloggi per il personale del Commissariato di Imola. Un tema poi rilanciato dal Siulp e proseguito con un incontro assieme al sindaco Marco Panieri. A inizio febbraio poi all’amministrazione si è rivolta anche la Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno infatti chiesto di "verificare la possibilità di stipulare apposita convenzione finalizzata all’incremento della capacità ricettiva del Reparto, in un’ottica di future assegnazioni di personale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Siulp: "Alloggi per le forze dell’ordine, apriamo un tavolo di confronto"Il Siulp annuncia di voler aprire un tavolo di confronto sulle condizioni di alloggio per le forze dell’ordine. Rocca (Lazio): "Accordo con Ministero dell'Interno per assegnare alloggi Ater a forze dell'ordine"Rocca, in Lazio, ha annunciato un accordo con il Ministero dell’Interno per assegnare alloggi Ater alle forze dell’ordine. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Protocollo tra Viminale e Regione Lazio, alloggi Ater recuperati e destinati alle Forze dell’ordine; Caserma Miramonti, l'hotel della Dolce vita a Cortina diventa alloggio per le forze dell'ordine ai Giochi; Alloggi e forze dell’ordine: Un tavolo di confronto; A Roma le case popolari liberate dagli occupanti andranno alle forze dell'ordine. Rocca (Lazio): Accordo con Ministero dell'Interno per assegnare alloggi Ater a forze dell’ordinewindow.evolMediaId=2511716; window.evolCoverUrl=2511716_sd_6998b1c06c82a_1771614656.jpg; (Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2026Grazie ... affaritaliani.it Ater, le case tolte agli occupanti andranno alle forze dell'ordine: al via il progetto pilota nel LazioTogliere le case dalle mani dei delinquenti e offrirle a chi la delinquenza la combatte ogni giorno. Contribuendo così a migliorare la vita nelle periferie della Capitale. ilmessaggero.it Con il ministro Matteo Piantedosi abbiamo firmato un protocollo importante: una parte degli alloggi ATER, prima occupati abusivamente, sarà destinata alle Forze dell’Ordine. Sono case che purtroppo, anche una volta liberate, restano difficili da assegnare. La - facebook.com facebook Alloggi Ater di Roma recuperati saranno destinati alle forze dell'ordine. Siglata intesa tra ministero dell'Interno e Regione Lazio, è un progetto pilota #ANSA x.com