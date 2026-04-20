Sicurezza cittadina a Nocera le telecamere comunali collegate con la polizia
L’Amministrazione di Nocera Inferiore ha convocato una conferenza stampa per illustrare un nuovo accordo che collega le telecamere comunali con la polizia locale. Il Protocollo d’Intesa prevede l’attivazione di un sistema di videosorveglianza integrato tra enti pubblici, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza cittadina. La presentazione si è tenuta oggi presso la sede comunale, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni coinvolte.
L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha convocato una conferenza stampa per presentare il Protocollo d’Intesa relativo al collegamento dei sistemi di videosorveglianza tra enti istituzionali.I dettagliL’accordo prevede l’integrazione tra la centrale operativa della Polizia Locale e il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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