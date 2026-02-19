Nocera Multiservizi la Flaica Cub denuncia | Opacità e sanzioni con telecamere non certificate

La Flaica Cub denuncia che Nocera Multiservizi, società controllata dal Comune di Nocera Inferiore, nasconde informazioni chiave sulla gestione dei servizi e del personale. La causa principale sono le telecamere non certificate, che vengono usate per sanzionare i dipendenti senza trasparenza. Secondo i lavoratori, le telecamere sono installate in modo non ufficiale, creando un clima di incertezza e sospetti. La società mantiene un atteggiamento di chiusura, rifiutando di condividere i documenti richiesti dagli operai. La questione resta irrisolta da mesi.

Il segretario Rosanova: "La gestione del personale appare confusa, con discrepanze tra quanto fatturato al Comune e il reale utilizzo delle risorse" La Nocera Multiservizi, società partecipata del Comune di Nocera Inferiore, continua a mantenere un “muro di silenzio sui documenti fondamentali per capire come vengono gestiti i servizi e il personale. I lavoratori denunciano opacità e mancanza di trasparenza, mentre le richieste di chiarimenti vengono ignorate”. A denunciarlo è Gerardo Rosanova, segretario provinciale della Flaica Cub Salerno, che dichiara: "Non possiamo più accettare che l’azienda nasconda informazioni essenziali ai lavoratori e ai cittadini.🔗 Leggi su Salernotoday.it

