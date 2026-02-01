Le telecamere Rai di Report a Forlì per un approfondimento sulla sicurezza stradale con l' Asaps

La trasmissione Report di Rai si è concentrata questa settimana su Forlì, dove ha esaminato i problemi di sicurezza stradale. Le telecamere sono state sul campo per raccogliere testimonianze e dati, puntando i riflettori su incidenti e criticità della viabilità locale. Il servizio andrà in onda domenica alle 20, promettendo di portare alla luce situazioni spesso trascurate.

La sicurezza stradale torna al centro del dibattito pubblico con un ampio servizio di Report, in onda domenica alle ore 20.30 su Rai 3. Il titolo dell’inchiesta è “La cattiva strada” e affronta uno dei temi più sensibili e attuali, quello degli incidenti e della tutela degli utenti più vulnerabili della strada. Il servizio nasce anche dal lavoro svolto dalla redazione di Report, che nelle scorse settimane ha fatto tappa a Forlì. Una troupe del programma, guidata dal giornalista Giulio Valesini, è stata infatti ospite nella sede nazionale dell’Asaps per un’intervista approfondita al presidente Biserni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

