Sicilia sotto i riflettori | la Rai lancia il piano per il 2026

Questa mattina, presso la sede di Palazzo d’Orleans, è stata firmata una convenzione tra la Regione Sicilia e Rai Com. L’accordo prevede una campagna comunicativa di ampio respiro, pianificata per il biennio 202627. La firma segna l’avvio di una collaborazione tra le due parti, che coinvolgerà attività di promozione e comunicazione in vista di eventi e iniziative future.

Questa mattina, presso la sede di Palazzo d’Orleans, è stata siglata una convenzione strategica tra la Regione Siciliana e Rai Com che darà vita a una massiccia campagna comunicativa per il biennio 202627. L’accordo, sottoscritto da Schifani e dall’amministratore delegato di Rai Com, Santo, punta a proiettare l’immagine dell’isola verso milioni di spettatori nazionali e internazionali attraverso i canali del servizio pubblico, utilizzando Palermo come fulcro centrale per le grandi celebrazioni di fine anno. Il piano di comunicazione previsto per i prossimi due anni non si limiterà alla semplice promozione turistica, ma si integrerà profondamente nel palinsesto televisivo, radiofonico e digitale della Rai.🔗 Leggi su Ameve.eu

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