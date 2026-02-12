Sicilia internazionalizzazione la Regione lancia il nuovo Piano fiere e mercati
La Regione Sicilia ha annunciato un nuovo bando per sostenere le imprese locali. L’obiettivo è rafforzare l’export e migliorare la presenza delle aziende sui mercati internazionali. Si tratta di un passo concreto per aiutare le imprese a crescere e a competere di più, puntando anche sulla partecipazione a fiere e mercati esteri. La misura mira a dare un impulso reale all’economia siciliana, offrendo risorse e sostegno pratico alle aziende che vogliono espandersi oltre i confini.
Un bando per rafforzare l'export e la competitività delle imprese siciliane. La Regione Siciliana punta con decisione sui mercati esteri e pubblica il nuovo avviso dedicato al Piano fiere e mercati internazionali, promosso dall'assessorato regionale alle Attività produttive. L'obiettivo è chiaro: sostenere l'export, accompagnare le filiere produttive nei percorsi di crescita internazionale e rendere più competitivo il sistema economico regionale. Il provvedimento mira a offrire strumenti concreti alle aziende siciliane interessate ad ampliare la propria presenza oltre i confini nazionali, favorendo nuove opportunità commerciali e relazioni strategiche sui mercati esteri.
Regione, pubblicato l'avviso del piano fiere e mercati: "Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri"
La Regione Sicilia ha pubblicato un avviso per il piano fiere e mercati.
Sicilia, riqualificazione delle aree artigianali: dalla Regione un nuovo piano da quasi 51 milioni
La Regione Siciliana ha annunciato un nuovo piano da quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali.
