La Regione Sicilia ha annunciato un nuovo bando per sostenere le imprese locali. L’obiettivo è rafforzare l’export e migliorare la presenza delle aziende sui mercati internazionali. Si tratta di un passo concreto per aiutare le imprese a crescere e a competere di più, puntando anche sulla partecipazione a fiere e mercati esteri. La misura mira a dare un impulso reale all’economia siciliana, offrendo risorse e sostegno pratico alle aziende che vogliono espandersi oltre i confini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bando per rafforzare l’export e la competitività delle imprese siciliane. La Regione Siciliana punta con decisione sui mercati esteri e pubblica il nuovo avviso dedicato al Piano fiere e mercati internazionali, promosso dall’assessorato regionale alle Attività produttive. L’obiettivo è chiaro: sostenere l’export, accompagnare le filiere produttive nei percorsi di crescita internazionale e rendere più competitivo il sistema economico regionale. Il provvedimento mira a offrire strumenti concreti alle aziende siciliane interessate ad ampliare la propria presenza oltre i confini nazionali, favorendo nuove opportunità commerciali e relazioni strategiche sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, internazionalizzazione, la Regione lancia il nuovo Piano fiere e mercati

Approfondimenti su Sicilia Piano

La Regione Sicilia ha pubblicato un avviso per il piano fiere e mercati.

La Regione Siciliana ha annunciato un nuovo piano da quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicilia Piano

Argomenti discussi: Internazionalizzazione, Schifani e Tajani presentano misure per le imprese colpite da calamità naturali; PR FESR 2021/2027 – Vicenza Oro 2026 – Area espositiva; Attività produttive, intesa tra Regione e Farnesina per internazionalizzazione imprese; Intesa fra Regione e Ministero degli Esteri, Tamajo: Serve uno scatto in più.

Internazionalizzazione, Regione pubblica l’avviso del Piano fiere e mercatiFavorire l’export, accompagnare le filiere produttive siciliane nei percorsi di crescita internazionale e aumentare la competitività del sistema economico regionale. Sono questi gli obiettivi di un av ... radiocl1.it

Internazionalizzazione, Regione pubblica l’avviso del Piano fiere e mercati. Tamajo: «Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri»Favorire l’export, accompagnare le filiere produttive siciliane nei percorsi di crescita internazionale e aumentare la competitività del sistema economico regionale. Sono questi gli obiettivi di un ... ilfattonisseno.it

Attività produttive, intesa tra Regione e Farnesina per internazionalizzazione imprese #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook