La Fanzinoteca sotto i riflettori di Rai Cultura

Il 1° febbraio, Forlì si prepara a essere sotto i riflettori di Rai Cultura. La trasmissione sarà girata alla Fanzinoteca d’Italia, che per un giorno diventerà protagonista a livello nazionale. La città si fa trovare pronta per accogliere le riprese e mostrare il suo spazio dedicato ai fanzine. È un’occasione importante per mettere in luce questa realtà culturale locale.

Il 1° febbraio, la città di Forlì sarà al centro dell'attenzione nazionale grazie alle riprese di Rai Cultura presso la Fanzinoteca d'Italia 0.2, l'unica biblioteca italiana dedicata alle fanzine. La troupe, guidata dalla conduttrice Lucrezia Lo Bianco, realizzerà una nuova puntata del programma 'Di là dal fiume e tra gli alberi'. Da 16 anni, la Fanzinoteca rappresenta un punto di riferimento per la conservazione e la valorizzazione delle auto-edizioni fanzinare, patrimonio riconosciuto anche dal Ministero della Cultura. Oltre 13.000 documenti testimoniano la creatività indipendente italiana, spesso nata lontano dai centri culturali tradizionali, ma capace di raccontare un'Italia autentica e in continua trasformazione.

