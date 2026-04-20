Un’assessora regionale siciliana al Turismo e allo Sport è stata rinviata a giudizio con l’accusa di corruzione. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento giudiziario e riguarda anche una coimputata, condannata in passato. La vicenda si inserisce nel quadro di indagini in corso sulla gestione delle risorse pubbliche nella regione. La nomina a giudizio avviene in un momento di attenzione sulle questioni di corruzione nel settore pubblico.

L’assessora regionale siciliana al Turismo e allo Sport, Elvira Amata, è stata rinviata a giudizio per corruzione. La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, Walter Turturici, che ha contestualmente condannato a 2 anni e sei mesi col rito abbreviato l’imprenditrice Marcella Cannariato. Il processo per Amata comincerà il prossimo 7 settembre. Amata, stando l’inchiesta della Guardia di finanza e coordinata dai pm Felice De Benedittis e Andrea Fusc o, è accusata di corruzione in concorso con l’imprenditrice, moglie di Tommaso Dragotto, fondatore della società di noleggio Sicily by Car. Cannariato...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, rinviata a giudizio l’assessora Amata (FdI): è accusata di corruzione. Condannata la coimputata

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