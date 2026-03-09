Il gip di Palermo deciderà il 20 aprile sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti dell’assessora regionale al Turismo, accusata di corruzione. La decisione riguarda l’eventuale processo contro la donna, coinvolta in un procedimento penale avviato dopo le indagini condotte dagli inquirenti. La vicenda si concentra sulle accuse mosse nei suoi confronti e sulla decisione finale del giudice.

Il gip di Palermo Walter Turturici deciderà il 20 aprile sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Palermo nei confronti dell'assessora regionale al Turismo Elvira Amata. Nella stessa data il giudice si pronuncerà anche sul giudizio abbreviato chiesto dalla coimputata, l'imprenditrice Caterina Cannariato. Entrambe sono accusate di corruzione. Al 23 marzo sono invece fissate le discussioni delle parti. L'ipotesi accusatoria Secondo l'imputazione, Amata si sarebbe fatta promettere e dare da Cannariato, legale rappresentante della A&C Broker S.r.l., utilità consistenti nell'assunzione – dal 26 settembre 2023 al marzo...

Richiesta di rinvio a giudizio per l'assessora regionale Elvira Amata con l'accusa di corruzione: decisione il 20 aprile

