Corruzione all' Ars l' assessore Amata andrà a processo | condannata l' imprenditrice Cannariato

Un assessore regionale al Turismo sarà giudicato in tribunale per un procedimento legato a un’accusa di corruzione. La prima udienza è prevista per il 7 settembre. Nel procedimento è coinvolta anche un’imprenditrice, condannata in un’altra fase dell’indagine. La vicenda riguarda presunti illeciti legati a pratiche di corruzione nell’ambito delle attività amministrative e imprenditoriali.

L'assessore regionale al Turismo Elvira Amata andrà a processo per corruzione. La prima udienza si terrà il prossimo 7 settembre. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Palermo Walter Turturici, dopo oltre sette ore di camera di consiglio. Lo stesso giudice Turturici ha condannato a due anni e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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