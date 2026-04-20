La Giunta regionale siciliana ha ufficialmente nominato Marco Sambataro come nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit presso la Presidenza della Regione. La decisione è stata approvata nel corso del pomeriggio di oggi. Sambataro guiderà l’ente incaricato di verificare la corretta gestione dei fondi europei destinati alla regione. La nomina si inserisce nel quadro delle attività volte a rafforzare il controllo sull’utilizzo delle risorse comunitarie.

La Giunta regionale ha approvato nel corso di questo pomeriggio la nomina di Marco Sambataro come nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit presso la Presidenza della Regione Siciliana. Il provvedimento, che segna l’ingresso di un profilo tecnico esterno alla macchina amministrativa locale, diventerà operativo a partire dal prossimo primo giugno. Competenze tecniche e gestione dei fondi europei. Il profilo scelto per guidare l’organismo di controllo si distingue per una specializzazione verticale nella gestione dei flussi finanziari transnazionali. Laureato in Scienze politiche, Sambataro possiede un bagaglio di conoscenze focalizzato sulla pianificazione, l’attuazione e il monitoraggio dei progetti cofinanziati dall’Unione europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, nuovo esperto per i fondi UE: Sambataro guida l’Audit

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