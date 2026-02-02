Alberto? Esce fuori tutto… Garlasco nuova bomba su Stasi | le parole dell’avvocato in tv

La vicenda di Garlasco torna a far parlare di sé, questa volta in tv. L’avvocato di Alberto Stasi si è lasciato scappare parole inaspettate, aprendo nuovamente il coro di dubbi e sospetti. La scena si svolge davanti alle telecamere, mentre gli investigatori continuano a scavare nel passato del caso.

Il caso Garlasco torna a occupare il centro del dibattito televisivo e giudiziario, riaccendendo interrogativi mai del tutto sopiti. Nella puntata di oggi di Mattino Cinque, l’attenzione si è concentrata su alcuni snodi della vicenda che continuano a dividere esperti e opinione pubblica, tra ricostruzioni tecniche, dichiarazioni contrastanti e vecchi atti che riaffiorano con forza. >> Bimbo cacciato dal bus, l’autista incontra la famiglia dell’11enne e viene fuori la verità Lo spazio dedicato al caso è cresciuto minuto dopo minuto, trasformandosi in un confronto serrato in studio. Sotto la guida incalzante di Federica Panicucci, la discussione ha preso una piega sempre più tecnica, portando alla luce uno degli aspetti più controversi dell’inchiesta: l’uso del computer di Chiara e il ruolo attribuito ad Andrea Sempio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

