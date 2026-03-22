Un'esclusiva del Tg1, andata in onda nell'edizione delle 20 del telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci, riferisce di alcune indiscrezioni che permetterebbero di spostare l'orario della morte di Chiara Poggi. La perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, depositata in Procura, secondo quanto ricostruito dal telegiornale Rai avrebbe stabilito infatti che il 13 agosto 2007 Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz'ora dopo aver fatto colazione, circostanza che se confermata potrebbe postare in avanti l'ora del delitto e mettere quindi in discussione l'arco temporale in cui è stato collocato l'omicidio. Una finestra temporale diversa e più ampia, ma anche una violenta colluttazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bomba Garlasco: "Orario diverso e una colluttazione". Cosa cambia per Stasi e Sempio

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