si stringe per completare la squadra governo resta il nodo consob

Mercoledì 22 aprile 2026 potrebbe essere il giorno scelto per completare la formazione del nuovo governo, ma ancora si tiene in sospeso la questione legata alla nomina del nuovo commissario della Consob. La trattativa tra le parti prosegue, senza ancora trovare un accordo definitivo, mentre le altre nomine sembrano ormai prossime alla conclusione. La decisione definitiva dipenderà dalla risoluzione del nodo relativo alla vigilanza sui mercati finanziari.

Potrebbe essere quella di mercoledì 22 aprile 2026 la data buona per chiudere la vicenda delle poltrone ancora vacanti nel governo, tra cui quelle dei sostituti di Andrea Delmastro alla Giustizia (le deleghe per ora sono distribuite tra Francesco Paolo Sisto di Forza Italia e Andrea Ostellari della Lega) e del neo-ministro Gianmarco Mazzi alla Cultura. Sei le caselle che, a conti fatti, possono essere nuovamente riempite. Il dossier si intreccia con quello per la guida della Consob dove, in attesa di alcuni approfondimenti, resta in pole il nome del sottosegretario al Mef Federico Freni. Le poltrone vacanti. I rumors danno per probabile un ingresso di Paolo Barelli al ministero per i Rapporti con il Parlamento.🔗 Leggi su Lettera43.it

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