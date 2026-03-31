Governo allontana ipotesi voto anticipato sul tavolo di Meloni resta il nodo rimpasto

Il governo ha escluso ufficialmente l'ipotesi di elezioni anticipate, mentre al momento rimane aperto il tema di un possibile rimpasto. Non ci sono dichiarazioni che indicano una volontà di modificare l’attuale assetto politico, ma il dibattito interno continua a ruotare intorno a questa possibilità. Sul tavolo resta quindi la discussione riguardante eventuali cambiamenti nella composizione dell’esecutivo.

(Adnkronos) – Nessuno lo auspica, nessuno lo dice apertamente, nessuno lo vuole davvero. Eppure, tra i corridoi della politica, lo spettro del voto anticipato continua ad aleggiare su questa fase finale della legislatura, ormai entrata nel suo quarto anno e scossa dalle turbolenze seguite alla vittoria del No al referendum sulla giustizia. Un’ipotesi che resta sullo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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