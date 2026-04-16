Si sente male su una nave passeggeri e si teme un infarto | trasportato in ospedale dall' elicottero della guardia costiera VIDEO

Un passeggero di circa 66 anni di nazionalità greca si è sentito male su una nave passeggeri, con timori di un infarto. Immediatamente sono intervenuti la motovedetta e un elicottero della guardia costiera, già impegnato in una missione programmata. L’uomo è stato trasportato in ospedale tramite l’elicottero Nemo 11-20. La scena è stata ripresa in un video che mostra le operazioni di soccorso in mare.

La segnalazione per un possibile infarto in corso per un passeggero di circa 66 anni di nazionalità greca e l'arrivo immediato, sul posto, della motovedetta Cp 828 e dell'elicottero della guardia costiera Nemo 11-20 in quel momento già in volo per una missione programmata. In appena 10 minuti.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Elba, marinaio si sente male su una petroliera al largo dell'Elba: 24enne salvato dalla guardia costiera. VIDEOLa guardia costiera di Portoferraio ha salvato un marinaio 24enne di origine greca che si è sentito male a bordo della petroliera Gasglow Warsaw nel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Si sente male sulla nave da crociera, passeggera salvata dalla Guardia costiera di Porto Torres; Incidente stradale, si sente male al volante e si schianta: gravissima; Si sente male sulla cresta Monte Briniza: escursionista soccorso con l’elicottero; Netflix, l'audio si sente sempre male? Con questo trucchetto risolvi per sempre, basta usare il telecomando. Si sente male mentre fa lezione, prof di italiano e latino muore in classe davanti agli studentiLa docente aveva 59 anni. A nulla è servito l'intervento del personale scolastico con il defibrillatore per far ripartire il cuore ... today.it Clavicular si sente male e collassa in diretta, sospetta overdose: cosa è successo allo streamer durante la live – VIDEOLo streamer Clavicular si è sentito male durante una live su Kick ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale: si parla di sospetta overdose. gay.it Una donna che si sente male mentre cammina per strada, l’ambulanza che arriva (con il solo infermiere) dopo un’ora. E quando arriva il medico, dopo un’altra mezz’ora, non c’è più niente da fare. Il caso, accaduto facebook Uomo si sente male in mezzo alla piazza: soccorso e portato in ospedale x.com