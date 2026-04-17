Scooter coinvolto in incidente | uomo trasportato al San Pio in codice rosso

Un uomo di 68 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’incidente si è verificato in via don Luigi Sturzo all’incrocio con via Tretola, quando lo scooter che guidava si è scontrato con un piccolo furgone. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ferito e trasportato in ospedale un 68enne che alla guida di uno scooter per cause in corso di accertamento si è scontrato con un piccolo furgone in via don Luigi Sturzo all’altezza dell’incrocio con via Tretola. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18:30 circa. L’uomo, viste le condizioni, è stato trasportato dal personale del 118 presso il San Pio di Benevento in codice rosso. Il 68enne non ricordava nulla di quanto appena caduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani per i rilievi del caso e per fare defluire le lunghe code che si sono create sia in ingresso della città e verso San Leucio del Sannio. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scooter coinvolto in incidente: uomo trasportato al San Pio in codice rosso Notizie correlate Incidente con il monopattino: uomo trasportato in codice rosso all'ospedaleUn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Atzori, a Nocera Inferiore, nei pressi della rotatoria situata all’ingresso... Leggi anche: Auto impatta con uno scooter: centauro ferito e trasportato al San Pio