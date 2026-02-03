Dieci minuti di Schlein e poi la fuga | neanche Cacciari ce la fa si alza e se ne va video

Questa mattina a Milano, durante un evento del Partito Democratico, Elly Schlein ha parlato circa dieci minuti. Poi, improvvisamente, ha lasciato la sala. Anche il filosofo Massimo Cacciari era presente, ma dopo pochi minuti si è alzato e se n’è andato. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’appuntamento.

Massimo Cacciari presente, seduto, poi in piedi, infine fuori dalla sala: dieci minuti dopo l'inizio del discorso di Elly Schlein, il filosofo veneziano lascia l'evento del Partito democratico a Milano. Non ce la faceva più. Schlein proprio non riesce a sentirla. E nonostante qualcuno gli avesse chiesto di restare, lui alza i tacchi e se ne va. "Pausa teatrale". verrebbe da dire. La kermesse e la sintesi perfetta. A riprendere tutto sono stati i The Journalai, che l'intera liturgia progressista se la sono sorbita fino in fondo e in due minuti hanno riassunto la due giorni rossa.

Massimo Cacciari era presente all’evento del Partito Democratico a Milano, ma non ha mostrato entusiasmo.

