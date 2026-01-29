Sbanda con l' auto e si ribalta in mezzo alla strada ferito un uomo | traffico in tilt

Un uomo ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in mezzo alla strada. L’incidente si è verificato questa mattina presto e ha causato il blocco del traffico. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale per gli accertamenti. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, creando disagi ai pendolari.

Un incidente grave per la dinamica ma, fortunatamente, non per le conseguenze. E' quanto è avvenuto nella prima mattina di giovedì 29. Intorno alle 6.30, infatti, lungo la Sp2 – dopo l'abitato di Tamara e poco prima dell'ingresso a Copparo, nei pressi del bar 'Oasi' – un'auto ha colpito il.

