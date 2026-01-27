McKennie Juventus il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi | ecco cosa può succedere

La possibile firma di McKennie con la Juventus si avvicina, grazie alla fiducia del tecnico Luciano Spalletti. La recente vittoria contro il Napoli ha rafforzato le prospettive di un rinnovo di contratto, segnando un passo importante per il futuro del centrocampista e della squadra. La situazione si sviluppa in un contesto di crescita e consolidamento delle strategie del club torinese.

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è al centro delle speculazioni di mercato.

McKennie-Juve, presto si arriverà al rinnovoLa Juventus, e soprattutto il suo allenatore, Luciano Spalletti, non avrebbe alcuna intenzione di perdere a parametro zero Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA che ... tuttojuve.com

Juventus, iniziata la trattativa per il rinnovo di McKennie: bianconeri voglion tenerloWeston McKennie è un giocatore fondamentale per la Juventus e il club sta provando a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno ... it.blastingnews.com

