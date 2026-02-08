Il posto in cui si può pagare un caffè con i Bitcoin

A Lugano, da qualche anno, si può pagare un caffè con i Bitcoin. La città svizzera sta portando avanti un esperimento sociale che coinvolge le criptovalute, permettendo ai clienti di usare Bitcoin per le piccole spese quotidiane. La novità ha attirato l’attenzione di residenti e turisti, curiosi di provare questa forma di pagamento innovativa.

In uno dei bar della piazza principale di Lugano, in Svizzera, si può entrare, ordinare un caffè e pagarlo in Bitcoin e in USDT, due tra le più diffuse criptovalute al mondo. Si può usare anche il LVGA, una moneta digitale della città. Non è una rarità: a Lugano lo fanno centinaia di negozi, locali e attività varie. In città di fatto il franco svizzero è solo una delle quattro valute riconosciute ufficialmente: due peraltro sono criptovalute, strumenti rimasti fino a poco tempo fa ai margini della finanza tradizionale. Un esperimento del genere sarebbe eccezionale in qualsiasi posto, ma è ancora più strano che sia nato proprio a Lugano, cioè la terza piazza finanziaria della Svizzera, il paese che nel nostro immaginario associamo alle banche e alla finanza istituzionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

