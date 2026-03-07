Nasce un nuovo progetto politico | identità lavoro e futuro al centro della comunità

È stato presentato un nuovo progetto politico chiamato “Made in Bundén”, che si propone di mettere al centro della propria azione i temi di identità, lavoro e futuro della comunità locale. Il progetto, nato dall’uso quotidiano di questa espressione nel territorio, si distingue per il suo intento di rappresentare gli interessi della popolazione attraverso un'iniziativa politica mirata.

Nasce 'Made in Bundén', un'espressione che appartiene da sempre al linguaggio quotidiano del territorio diventa oggi il segno distintivo di un progetto politico mirato. Il motto, lanciato dal candidato sindaco Michele Marchetti, richiama l'identità più autentica della comunità bondenese e il valore di ciò che nasce e cresce sul territorio: il lavoro, le tradizioni, le imprese e la qualità della vita. "Non è uno slogan, è un modo di dire chi siamo e di difendere la nostra identità – afferma Marchetti –. È il lavoro delle nostre imprese, la qualità che portiamo nelle case, la sicurezza delle nostre famiglie, il rispetto per la nostra storia, ma anche la responsabilità e il coraggio verso il futuro".

