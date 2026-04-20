Domani si svolge la 36ª edizione della Prato Half Marathon, una corsa di mezza maratona che si terrà nella città toscana con partenza alle ore 9. La manifestazione coinvolge atleti di diverse provenienze e si svolge lungo un percorso che attraversa il centro cittadino. La gara rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di corsa e si prevede una partecipazione numerosa.

È tutto pronto per la 36ª Prato Half Marathon - Maratonina di Prato, in programma domani con partenza alle ore 9.30 dal Castello dell'Imperatore. I partecipanti affronteranno i classici 21,097 km su un percorso interamente pianeggiante che si snoda tra le vie della città. La presentazione ufficiale della manifestazione si è svolta presso Palazzo Banci Buonamici e la gara sarà valida come Campionato Toscano FIDAL di mezza maratona e assegnerà i titoli regionali con premiazioni per i primi tre classificati di ogni categoria, sia maschile sia femminile. Le categorie previste sono Assoluti, Promesse, Juniores e Master (dai 35 anni in su). A tutti gli atleti saliti sul podio sarà consegnata una medaglia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si parte con la 36ª Prato Half Marathon

96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts

Notizie correlate

Prato Half Marathon, tutto pronto. Ecco il percorsoPrato, 15 aprile 2026 – Tutto pronto per la 36esima Prato Half Marathon–Maratonina di Prato, in programma domenica 19 aprile con partenza alle 9,30...

Verona si prepara a correre con la Romeo e Giulietta Half Marathon: i percorsi e le modifiche alla viabilitàLa diciannovesima edizione della manifestazione si svolge domenica 15 febbraio: sono circa 10 mila gli atleti attesi allo start in piazzale Olimpia...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Maratonina di Prato, al via! Info su percorso e viabilità; Prato Half Marathon, tutto pronto. Ecco il percorso; Successo di partecipanti per la Prato Half Marathon: in migliaia di corsa o camminando nelle strade del centro; Prato Half Marathon, tutto pronto per la 36° edizione.

Sport, benessere e territorio: la versiliese Rovai più buono che mai al fianco della 36ª Prato Half MarathonPRATO – Domenica 19 aprile, le strade di Prato si tingeranno di sport con la 36ª edizione della Prato Half Marathon. A confermare il suo sostegno a questa storica manifestazione, che quest’anno assegn ... comunicati-stampa.net

Maratonina e Da Piazza a Piazza, domenica di eventi per migliaia di partecipantiLe mountain bike partono alle 10 da via del Bisenzio a San Martino, la Half Marathon alle 9,30 dal Castello dell’Imperatore ... lanazione.it

Nell'articolo le foto di stamani e il link alle classifiche https://www.notiziediprato.it/attualita/successo-di-partecipanti-per-la-prato-half-marathon-in-migliaia-di-corsa-o-camminando-nelle-strade-del-centro/ - facebook.com facebook