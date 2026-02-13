Verona si prepara a correre con la Romeo e Giulietta Half Marathon: i percorsi e le modifiche alla viabilità La Città dell’Amore si prepara a correre. Domenica 15 febbraio, Verona ospiterà la 19ª edizione della

La diciannovesima edizione della manifestazione si svolge domenica 15 febbraio: sono circa 10 mila gli atleti attesi allo start in piazzale Olimpia La Città dell’Amore si prepara a correre. Domenica 15 febbraio, Verona ospiterà la 19ª edizione della "Romeo e Giulietta Half Marathon", la prestigiosa gara podistica internazionale classificata come Gold Label dalla Fidal.L’evento, promosso da G.A.A.C. 2007 VeronaMarathon ASD, prevede la partecipazione di circa 10 mila atleti.Il piano organizzativo integra la competizione agonistica (21,097 chilometri) con le iniziative aperte a tutti: la staffetta "Romeo e Giulietta Run Relay" e la "Family Run" di 8 km.🔗 Leggi su Veronasera.it

